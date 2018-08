COMUNICADO AOS ASSINANTES

Caros (as) Assinantes

É com uma enorme tristeza que a administração do Jornal N vem hoje comunicar-vos uma decisão imposta pelos CTT.

A partir do dia 13 de agosto de 2018, por imposição das condições de funcionamento por parte dos CTT, o nosso jornal não vai conseguir chegar às vossas casas, como é habitual, à segunda-feira.

Os CTT, que até à data de hoje reccecionavam o nosso jornal ás 06h00 de segunda-feira, vão deixar de o fazer e apenas o vão rececionar ás 09h00, procedendo posteriormente à sua distribuição.

A situação acontece,apesar de todos os nossos pedidos e esforços efetuados junto dos responsáveis dos CTT, chamando a atenção para este funcionamento, incompatível com a atividade da imprensa local e regional, e que leva à perda de assinantes.

Nada foi comunicado, até hoje, indicando que a posição dos CTT seria alterada.

Por este motivo, e porque vocês merecem todo o nosso respeito, decidimos alertar-vos para esta situação, que é açheia à nossa vontade.

Caros assinantes, queremos pedir-vos a vosa compreensão e a vosa fidelização, e que neste momento nos possamos manter juntos, pelo concelho de Santa Maria da Feira, pela cultura e pela leitura.

Aproveitamos para referir que estamos encerrados para férias do dia 13 até 26 de Agosto.