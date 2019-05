Equipa do CENFIM sagra-se BI-CAMPEÃ em Robótica

Decorreu no Pavilhão Multiusos de Gondomar, entre os dias 24 e 28 de abril, a 19ª edição do Festival Nacional de Robótica, que contou com a presença de mais de 100 equipas de todo o Pais, participantes das ligas Major e Junior.

Nesta edição estiveram presentes 2 equipas do CENFIM de Oliveira de Azeméis, nomeadamente na liga Major de Robot@Factory e na liga Junior de Rescue Maze.

A equipa que participou na liga de Robot@Factory, apesar de não ter obtido uma classificação deslumbrante, destacou-se por ser uma equipa inovadora e dinâmica, tendo apresentado pela primeira vez um robô com capacidade para realizar o transporte de 5 Euro-paletes na escala 1/18 num ambiente industrial simulado.

Quanto à equipa do Rescue Maze, composta pelos formandos André Amorim e Sérgio Rocha, sagrou-se Bi-Campeã Nacional, com um total de 2030 pontos, tendo deixado o segundo classificado com apenas 425 pontos, destacando-se desde o primeiro momento pela qualidade e eficácia do robô apresentado na competição, sendo a única equipa a integrar um sistema de visão artificial eficaz. Com este feito, a equipa “CENFIM OAZ” fica qualificada para o mundial de robótica, RoboCup 2019, que terá lugar em Sydney, Austrália, e que irá decorrer entre os dias 2 e 8 de julho do corrente ano.