a vitória no Pavilhão da Lavandeira, não tinha sido obra do acaso

O GRIB festejou o 45º aniversário com um jantar no seu pavilhão, com a presença dos atletas, treinadores, familiares, sócios e dirigentes. Festa animada, onde foram relembradas as conquistas da época passada, os títulos de campeão distrital de sub-14 masculino e da Taça Distrital de Sub-16 feminino.

Nestes 45 anos de existência, o GRIB conta com diversos títulos nacionais e distritais, bem como diversos atletas internacionais. Neste último ano, fica o registo da realização do segundo Torneio Internacional de Minibasquetebol de Terras de Santa Maria da Feira, com a presença de mais de 300 atletas e de três equipas de Espanha. A organização de dois jogos de preparação da Selecção Nacional sénior feminina são a prova da vitalidade e da força do clube.

Na época passada, as equipas de formação contaram com 131 atletas inscritos, mantendo a tendência de crescimento dos últimos anos, destacando-se o alargamento geográfico da proveniência dos atletas para concelhos vizinhos. No entanto, a maioria é do concelho de Santa Maria da Feira.