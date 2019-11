Académico da Feira afastado da Taça de Portugal pelo CD Póvoa

O Académico da Feira perdeu em casa por 1-3 com o CD Póvoa em jogo referente à primeira eliminatória da Taça de Portugal. Uma primeira parte bem disputada e equilibrada com uma igualdade sem golos ao intervalo. O Académico da Feira marcaria primeiro por Bruno Moreira, a meio da segunda parte, mas dois livres directos convertidos pelos visitantes foram decisivos para a equipa da Póvoa seguir em frente na Taça de Portugal.

O Académico da Feira, sob a orientação de Alexandre Saraiva, alinhou no cinco inicial com Nuno Magalhães, Tozé Silva, Bruno Moreira, Bruno Fernandes e João Santos. Artur Couto, Tiago Penedos, Pedro Silva, Tibério Carvalho e Rui Andrade. Entretanto, o Campeonato Nacional da 3ª Divisão está de regresso no próximo domingo. O Académico da Feira recebe a equipa do Leiria e Marrazes às 18h30 no pavilhão da Lavandeira