Académico da Feira empata na estreia dos sub-23 com a Oliveirense

O Académico da Feira empatou 2-2 com a Oliveirense no jogo de estreia da equipa de Sub-23, em jogo a contar para o campeonato regional do Porto. O jogo realizou-se ontem ao final da tarde no pavilhão da Lavandeira em Santa Maria da Feira.

Tiago Penedos e Marco Henriques marcaram os dois golos para a equipa ‘canarinha’ treinada por Miguel Resende. Na próxima jornada, o Académico da Feira desloca-se ao pavilhão da Académica de Espinho.

Outros resultados: campeonato regional Aveiro/Coimbra, em Iniciados: 3ª jornada: Académico da Feira-Académica de Coimbra, 1-2; 4ª jornada: Cenap Aveiro-Académico da Feira, 5-2; campeonato regional Aveiro/Coimbra, em Infantis: 3ª jornada: Académico da Feira-Académica de Coimbra/B, 0-2.

Entretanto as equipas de Escolares, Benjamins e Bambis do Académico da Feira participaram neste fim-de-semana no Torneio Cidade de Paredes, a convite do União de Paredes.