Académico da Feira joga no próximo sábado, em casa, o primeiro jogo relativo à Taça de Portugal.

No próximo sábado, dia 9, o Académico da Feira recebe em casa o CD Póvoa, em jogo referente à primeira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo está agendado para as 21h30 no pavilhão da Lavandeira em Santa Maria da Feira.

Entretanto, o Académico da Feira folgou na quarta jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão, Zona Centro. O Académico da Feira soma sete pontos em três jogos [ver quadro classificativo]. Na próxima jornada, o Académico da Feira recebe a equipa do Leiria e Marrazes, jogo agendado para 17 de Novembro.

No sector feminino, o Académico da Feira ganhou por 7-1 ao Nafarros em jogo da quarta jornada do Campeonato Nacional Feminino. O Académico da Feira alinhou com Mónica Alho, Sofia Ferreira, Ana Sofia Reis, Cátia Gomes (um golo) e Joana Teixeira (cinco golos). Joana Santos, Tatiana Pereira, Inês Cardoso, Sofia Portugal (um golo), Caitlin Jones. Treinador: José Reis. Depois desta vitória, o Académico da Feira segue no sétimo lugar e soma seis pontos em quatro jogos. Na próxima jornada, o Académico da Feira desloca-se a Lisboa ao pavilhão das campeãs nacionais, o Benfica. O jogo está agendado para o próximo domingo, dia 10, às 17h30.

