Académico da Feira regista uma vitória e um empate nos Açores

Teve início o Campeonato Nacional da 3ª Divisão de hóquei em patins. Aproveitando a viagem aos Açores, a equipa do Académico da Feira defrontou no sábado a equipa do HC Ponta Delgada, tendo a equipa canarinha vencido por 5-1 à equipa da casa, jogo antecipado da 15 ª jornada. Marcaram Bruno Fernandes, 3 golos, Tozé Silva e Tibério Carvalho. Ao intervalo o Académico da Feira já vencia por 2-1.

Ontem, o Académico da Feira defrontou o Marítimo SC, também em Ponta Delgada, a contar para a 1ª jornada do campeonato, tendo o encontro registado um empate 3-3. O Académico da Feira perdia por 2-1 ao intervalo, mas na segunda parte chegaria ao empate. Marcaram Bruno Moreira, Tozé Silva e Bruno Fernandes.

O Académico da Feira alinhou em ambos os jogos da seguinte maneira: no cinco inicial com Bruno Magalhães, Tozé Silva, Tibério Carvalho, Bruno Fernandes e João Santos. Jogaram também Artur Couto, Bruno Moreira, Pedro Silva, Tiago Penedos e Rui Andrade. Treinador: Alexandre Saraiva.

Na próxima jornada o Académico da Feira recebe o HC Ponta Delgada.