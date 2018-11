Assistiu-se a um bom jogo de futebol, com duas excelentes equipas e candidatas a vencer este campeonato. Debaixo de muita chuva e vento, os lusitanistas entraram de rompante e a mandar no jogo. A equipa do S. João de Ver entrou muito mal no jogo, com bastantes erros, e aproveitou os lusitanistas para marcarem três golos nos primeiros 30’ minutos.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.