Caldas de São Jorge festeja aniversário com olhos postos no relvado sintético

A colocação de um relvado sintético no Parque de Jogos de Caldas de S. Jorge foi o tema central das comemorações do 39º aniversário do clube caldense. A Direcção do clube aproveitou a presença de Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal, e de José Martins, presidente da Junta de Freguesia, para apelar ao máximo empenho das entidades para a remodelação daquele espaço desportivo.

O Parque de Jogos do Caldas de S. Jorge terá um campo com relvado sintético, balneários novos e uma nova pista de atletismo. O presidente da Direcção do clube caldense, Horácio Pinto, assume que está tudo pronto para avançar com a obra do sintético que começará em Maio.

No jantar comemorativo do 39º aniversário, estiverem presentes mais de 100 pessoas, entre as quais Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, José Martins, presidente da Junta de Freguesia, Arménio Pinho, presidente da Direcção da Associação de Futebol de Aveiro.