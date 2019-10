Canedo goleia no primeiro triunfo U. Lamas isola-se no segundo lugar

À sexta jornada, o Canedo alcança a sua primeira vitória e fá-lo com goleada numa jornada em que o União de Lamas ganhou na Gafanha, conseguindo, dessa forma isolar-se no segundo lugar atrás da Ovarense, que lidera só com vitórias. O S. João de Ver, que tinha perdido na quarta-feira com o Cesarense, empatou em Avanca, e o Fiães perdeu diante do Cesarense.

Numa tarde de muita chuva, relvado pesado, mesmo assim assistiu- se a um jogo com duas partes distintas. Na etapa inicial os forasteiros até entraram bem na partida, mas aos poucos o Canedo tomou conta do jogo e inaugurou o marcador num lance de contra-ataque. Depois num espaço de dois minutos, o Canedo fez dois golos. Ainda antes do intervalo e numa infelicidade dos forasteiros, os canedenses chegaram ao 4-0. Na etapa complementar o Carregosense assumiu mais o jogo, mas encontrou um adversário bastante seguro em termos defensivos, só conseguindo marcar por duas vezes perto do fim.