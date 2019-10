Catadupa de golos entre S. João de Ver e União de Lamas

Jogo entre vizinhos para a segunda jornada do campeonato

de veteranos fecha com empate a cinco golos, após

vantagem dos lamacenses (1-3) ao intervalo.

Jogo recheado de golos entre sanjoanenses e lamacenses, tendo sido este o resultado mais expressivo da segunda jornada. O ‘campeão’ Lourosa ganhou ao Serzedo e ainda mostrou ao público o troféu no intervalo do jogo Lourosa-Leça (Campeonato de Portugal). Há ainda os triunfos do Fiães e do Argoncilhe.

Os veteranos do S. João de Ver e União de Lamas realizaram um jogo animado. O duelo entre vizinhos fechou com empate (5-5). Pelo S. João de Ver alinharam Marco Brito, Miguel, Daniel, Hélder, Juveniano, Jorge, Simão, Maia, Celestino, Nuno e Rui. Jogara, ainda Sá Dias, Luís, Rapinha, Carlinhos, Marco Aurélio e Américo Pelo União de Lamas alinharam Alfredo, Nuno, Neves, Paulo Alves, Romão, Vareta, Ramalho, Ratinho, Prêda, Alex e João. Jogaram ainda Filipe, Tó, Henrique, Pedro Edgar, Yuran e Amorim. Maracaram Sá Dias, Marco Aurélio (2 golos); Rui e Nuno para o S. João de Ver. Para o União de Lamas marcaram João (2 golos), Ratinho, Prêda e Romão.