CD Fiães ganha e mostra-se como candidato

Ao quarto jogo, mais um triunfo por 3-0. São quatro pelo resultado máximo. Doze sets conquistados. Os seniores masculinos do CD Fiães continuam a somar triunfos na 2ª Divisão. No sábado, em Fiães, a formação treinada por Nuno Neves (que continua ausente do banco) venceu o CV Lisboa por 3-0, pelos parciais de 25-10, 26-24 e 25-23, e ascendeu ao comando da classificação, com a Académica de Espinho, que só ontem à noite recebeu o Ginásio de Santo Tirso.

Apesar de ter ‘cilindrado’ no set inicial, vencendo por 25-10, o CD Fiães sentiu enormes dificuldades nos sets seguintes. Os locais adormeceram um pouco e os lisboetas ‘acordaram’. Os pupilos de Nuno Neves deixaram que os adversários ganhassem confiança e o perigo rondou as hostes dirigidas do banco por André Duarte. O segundo set chegou ao resultado de 26-24.

No último set parcial, os fianenses comandaram quase sempre mas cometeram erros que os lisboetas aproveitaram para igual aos 23-23. Valeu a experiência de Marco Gomes, que entrou em cena, para que mais um 3-0 se somasse aos três até aí conquistados.