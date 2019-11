CDC Oleiros alcança segunda vitória no campeonato nacional da II Divisão

O CDC de S. Paio de Oleiros está de regresso às vitórias no campeonato nacional de andebol da II Divisão de seniores masculinos. O conjunto oleirense venceu o Arsenal da Devesa por 36-29 em jogo da nona jornada da competição.

Por sua vez, foi inglória a deslocação do Feirense/Ferpainel a Santo Tirso. Durante grande parte da partida esteve na frente do marcador e depois de uma série de igualdades no marcador nos derradeiros minutos, foi a um segundo do final que sofreu o golo que lhe custou uma amarga derrota por 25-24. Foi de resto uma partida jogada em condições bem difíceis para os ‘azuis’ que com lesões e questões profissionais tinham as suas opções limitadas.