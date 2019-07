CICLISMO Segundo lugar para Jesus del Pino na Ordiziako Klasika,

Jesus del Pino, da equipa Vito-Feirense-PNB, garantiu o segundo lugar do pódio na 96ª edição da Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, a prova de um dia mais antiga do calendário espanhol. Frente a um pelotão com algumas das mais importantes equipas estrangeiras, e a poucos dias de iniciar a 81ª Volta a Portugal Santander, o ciclista do Feirense arrecadou este excelente resultado sentindo-se “melhor a cada volta” do circuito da Clássica de Ordizia, como afirmou no final da jornada, ganha em solitário por Rafa Valls (Movistar Team).

Com partida e chegada em Ordizia, no País Basco, o pelotão de 18 equipas pedalou um total 165,7 quilómetros, em circuito, tendo como principais dificuldades as subidas de terceira categoria de Alto de Abaltzisketa, superada por cinco vezes, e Alto de Altzo, superada por duas vezes. O momento-chave da Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika ocorreu na última escalada do Alto de Abaltzisketa, à falta de 10,6 quilómetros para o final, onde o espanhol Rafa Valls desferiu o ataque certeiro para conquistar a vitória em solitário.