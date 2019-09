Clube ‘canarinho’ apresenta equipas para a nova temporada. Sessão teve lugar ontem no pavilhão da Lavandeira.

O Clube Académico da Feira está a postos para a nova temporada. Sob a orientação técnica de Alexandre Saraiva e de Miguel Resende, o plantel da equipa principal (seniores masculinos) conta com os seguintes jogadores: Rui Andrade e Nuno Magalhães (ex-Infante Sagres) ambos guarda-redes, Artur Couto, Pedro Silva, Tozé Silva, João Santos, Tibério Carvalho, Bruno Fernandes e Bruno Moreira (ex-Académica de Espinho). Saíram José Martins, Hugo Drumond, Miguel Ferreira e Bernardo Santos. O Académico da Feira na jornada inaugural do campeonato, agendada para 13 de Outubro, desloca-se aos Açores para defrontar a equipa do Marítimo SC.

Esta época, a grande novidade reside na criação de uma equipa no escalão de Sub/23. O treinador desta equipa é Miguel Resende e conta com os seguintes jogadores – Carlos Gomes, Charlie, Luís Almeida, Chico Maia, Tiago Penedos, Marco Henriques, Miguel Monteiro, William e Ruben Coelho. A equipa vai competir no Campeonato Regional do Porto e na primeira jornada, agendada para domingo, dia 29, o Académico da Feira recebe a Oliveirense.