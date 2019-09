Aspirações comedidas no Desportivo de Fiães. Há clubes favoritos, entre os quais o conjunto fianense.

As equipas femininas, agora supervisionadas por um técnico (Arlindo Lopes) com provas dadas no voleibol nacional, muito pelo que fez ao serviço do Esmoriz, vão tentar fazer uma boa temporada. Especialmente a sénior, mas, como o admite o seu técnico, não será fácil a tarefa, “pois há equipas com grandes pretensões, entre elas a do Atlântico da Madalena, que se reforçou muito e será, julgo eu, uma equipa a ter em conta nesta luta pela subida de escalão”.

O pavilhão municipal de Fiães foi, no sábado, palco da apresentação das equipas do Clube Desportivo de Fiães. Perante algumas dezenas de espetadores, o clube mostrou aqueles que na temporada que agora se inicia vão defender as suas cores, nas diversas competições da Federação Portuguesa de Voleibol e Associação de Voleibol do Porto.

Mesmo que a aposta na formação continue a ser a prioridade (especialmente no sector feminino, no qual o clube vai competir em todos os escalões), foi para as equipas seniores (masculina e feminina) que as atenções estiveram mais concentradas.