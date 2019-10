Clube Desportivo de Fiães entra a ganhar na nova temporada

Grande jogo no pavilhão de Fiães dos fianenses com o Santo Tirso, que obrigou os locais a mostrarem o seu valor neste embate a contar para a II Divisão.

A equipa sénior masculina do Clube Desportivo de Fiães mostrou que esta temporada estão com o objectivo de regressar ao maior escalão do voleibol nacional, de onde estão afastados há cerca de década e meia. No sábado, no pavilhão municipal de Fiães, a formação treinada por Nuno Neves (ausente do «banco») venceu a do Ginásio de Santo Tirso por 3-0 (25-22, 25-21 e 29-27). A exibição das duas equipas promete uma luta muito equilibrada na competição. Começaram melhor os forasteiros. Aos poucos, com um serviço muito eficaz, uma receção quase perfeita na rede com um poder de remate muito grande e um bloco muito mais coeso que aquele que se viu na equipa anterior. Os locais (Luís Godinho, Francisco Amorim, Tiago Marinho, Guilherme Moreira, Artur Resende, Paulo Gomes e João Castro, líbero, seis inicial), os fianenses tomaram o comando do jogo para fecharem o set aos 25-22.