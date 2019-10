Clube Desportivo de Fiães mais forte que Lousã e Martigança

Disputadas apenas três jornadas do campeonato nacional da 2ª Divisão a equipa sénior masculina do Clube Desportivo de Fiães soma três triunfos, todos pela margem máxima. Três jogos a 3-0, nove sets conquistados.

No passado sábado, na Lousã, os fianenses venceram por 3-0, com os parciais de 25-13, 25-20 e 25-13. Foi clara a supremacia da equipa treinada por Nuno Neves. «Foi um jogo sem história. Encaramo-lo com seriedade e acabamos por vencer sem margens para dúvidas. Os números com que terminaram os sets comprovam a nossa supremacia», afirma Marco Gomes. O seis inicial foi constituído por: Luís Godinho, Francisco Amorim, Paulo Gomes, Tiago Marinho, Guilherme Moreira, Artur Resende e João Castro (líbero). Ontem, foi a vez dos fianenses se deslocarem a Alcobaça para medirem forças com o Martingança, equipa que na véspera perdera, por 3-0. Ainda sem Nuno Neves no banco – a equipa está a ser orientada pelo adjunto, André Duarte – os fianenses controlaram quase sempre o jogo. No 1º parcial venceram por 25-20, mas no seguinte pairou o espectro da derrota. Com alguma sorte o triunfo no set chegou nas vantagens: 26-24. No último, a supremacia dos fianenses impôs-se e, o triunfo chegou por 25-17. Mais uma vitória por 3-0.

No próximo sábado, o Desportivo de Fiães recebe no seu pavilhão (17 horas) o Centro de Voleibol de Lisboa em encontro referente à 4ª jornada. Segue-se (1 de novembro) a deslocação, de novo à Lousã, desta vez para cumprir o jogo da pré-eliminatória da Taça de Portugal.