CS Jorge garante vários pódios no Grande Prémio Alberto Batista

Realizou-se no passado dia 5 de Outubro o 24º Grande Prémio Internacional de Atletismo Alberto Batista”, em S. João da Madeira. O Caldas esteve representado por 38 atletas, sendo 24 do grupo “formação” e 14 do grupo “sénior”. Foram conquistados seis pódios, em cinco escalões diferentes, num total de 22. O Caldas teve um resultado excelente sendo que vários atletas conseguiram o primeiro e segundo lugar: 1ª Maria Tavares, Benjamins A; 1º João André, Benjamins A; 1ª Beatriz Valente, em Juvenis; 1ª Maria Oliveira, em Juniores; 2ª Ana Oliveira, em Juniores; 2º Armando Bastos, em Veteranos M45;Entretanto, realizou-se no dia 11, na sede da Junta de Freguesia de Caldas S. Jorge, a Assembleia Geral do Caldas de S. Jorge Sport Clube (secção de Atletismo). Os quatro pontos que constavam na ordem de trabalho foram todos aprovados por unanimidade.