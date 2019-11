CS Jorge garante vários pódios no Grande Prémio de Atletismo GDC Codal

Realizou-se no passado dia 27 de Outubro, o “Grande Prémio de Atletismo GDC Codal”, em Vale de Cambra. A representação do Caldas esteve a cargo de 16 atletas, sendo 13 do grupo “formação” e três do grupo “sénior”. Esta foi uma das três últimas provas da época, realizadas todas neste dia e onde estiveram atletas do CS Jorge. Foram conquistados sete pódios, de realçar que três dos pódios são dos três únicos os atletas do grupo “sénior” presente.

Os atletas da “formação” conquistaram quatro pódios. Eis os resultados: 1ª Maria Tavares, Benjamins A; 1º João André, Benjamins A; 2º Alpoim André, Benjamins A; 3º Guilherme Tavares, Infantis; 2º Armando Bastos, em Veteranos 2; 2º José Tavares, em Veteranos 3; 2º Manuel Valente, em Veteranos 4.