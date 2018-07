Descida mais Louca de S. J. de Ver foi “um sucesso”

Foi no passado dia 30 de Junho, junto à igreja de São João de Ver, que os Malapeiros Rolantes levaram a cabo a primeira edição da “Corrida Mais Louca da Malápia”.A iniciativa, inédita na freguesia, pôs à prova a criatividade dos participantes num percurso de 800 metros, percorrido em cerca de dois minutos. Dois minutos cheios de adrenalina e euforia, numa dinâmica onde a importância é colocada na participação, e não necessariamente na vertente mais competitiva. O Jornal N esteve à conversa com Vítor Duarte, um dos responsáveis pela organização, para fazer um balanço do evento.

No primeiro ano da Corrida, quais foram os aspectos em destaque?

Quanto ao evento, o mesmo foi um sucesso, superando a expectativa de inscritos, a criatividade emprestada à construção dos carros, ao empenho de todos para que os carros se apresentassem de forma apelativa e dentro das regras de segurança. Excedeu as expectativas o público que saiu à rua para se maravilhar e se divertir. Estimamos que mais de 3000 pessoas se deslocaram ao local, tal era a multidão presente. O feedback foi brutal quer no próprio dia, quer nas redes sociais onde já se fizeram centenas de partilhas quer de fotografias, quer de vídeos dos carros a circular. Tanto foi a satisfação dos participantes e do público que pediram que se repetisse o evento já em Agosto e várias pessoas prometeram que na próxima edição também teriam o seu carro. Daqui se depreende o sucesso da iniciativa.

Quais foram os comentários que receberam da população?

Foram várias as expressões, desde “que evento brutal”, “isto é o que São João de Ver precisa e merece”, “grande ideia”, “isto foi um sucesso”,”com atividades destas o nosso orgulho malapeiro enriquece-se”. Senti que todas as pessoas estavam realmente felizes e que o trabalho desenvolvido tinha permitido momentos de grande alegria a todos os intervenientes.

