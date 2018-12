Voleibol – Relançada a candidatura

Ao triunfar no sábado, no seu pavilhão, frente a uma equipa que é apontada como a grande favorita à subida à 1ª Divisão, o Clube Desportivo de Fiães relançou a sua candidatura a um lugar entre as cinco que vão seguir para a fase final do Nacional da 2ª Divisão, e à consequente subida ao escalão maior do voleibol nacional.

