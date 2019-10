Equipas da formação em destaque no Grande Prémio de Caldas S. Jorge

Realizou-se no dia 22 de setembro, o 17º Grande Prémio de Atletismo Caldas de S. Jorge tendo como ponto de partida e chegada das provas, e também o local de concentração o Parque das Termas. O objectivo da organização era superar o ano anterior e foi comprido com sucesso. Ao nível competitivo, o Grande Prémio das Caldas foi outro sucesso, com a presença de grandes nomes do atletismo nacional.

Entretanto, e ao nível dos escalões da formação, os atletas do clube da casa estiveram em grande destaque. Venceram categoricamente por equipas o Colectivo Jovem. Para este excelente resultado, contribuíram as prestações dos seus atletas a nível individual. Destaque para os cinco pódios conquistados, dos quais quatro são de primeiro lugar: Maria Tavares, em Benjamins A; João André, em Benjamins A; Beatriz Valente, em Juvenis e o Coletivo Jovem. E um pódio de prata, conquistado por Guilherme Tavares, em Infantis.