O FC Mozelos venceu o Gião por expressivos 7-1 na jornada disputada no feriado 1 de Maio a contar para a II Divisão Distrital de futsal sénior Masculino. Este foi o único jogo da ronda entre Clubes do Concelho, sendo que nesta jornada há ainda a registar as derrotas do Fiães e do Lamas Futsal.