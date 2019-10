Feirense alcança resultado retumbante da época ao eliminar o Tondela

Azuis’ voltam a eliminar 25 anos depois um clube do escalão superior. O Feirense ganha por 3-0 ao Tondela da I Liga.

O Feirense provocou sábado uma das surpresas da Taça de Portugal e qualificou-se para a quarta eliminatória com uma vitória clara sobre o Tondela, da I Liga, por 3-0. Os ‘azuis’ conseguem 25 anos depois eliminar um clube de escalão superior. A anterior ‘vítima’ tinha sido o Gil Vicente.

O Feirense teve uma entrada de rompante no jogo e adiantou-se bem cedo no marcador, na sequência de um golo de Fábio Espinho, que no coração da área aproveitou o passe de Tiago Mesquita para bater o guarda-redes Babacar.

O Tondela teve dificuldades para responder ao golo sofrido, e foi o Feirense quem voltou a criar perigo, num remate potente de Christian, com a bola a sair perto do poste da baliza do Tondela. A fechar a primeira parte, o Feirense aproveitou um contra-ataque para ampliar a vantagem, quando Fati respondeu com eficácia a um cruzamento de Feliz.

No segundo tempo, os ‘azuis’ mantiveram a coesão perante um Tondela com dificuldades para criar perigo, e Fati obrigou Babacar a uma grande defesa, após remate forte e colocado. O feirnese sentenciaria o jogo aos 69 minutos, num remate colocado de Christian, dentro da área, na sequência de um contra-ataque. Até ao final, o Tondela não teve capacidade de resposta, e ainda ficou reduzido a 10 unidades aos 77 minutos por expulsão de Pité.