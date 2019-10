Feirense antecipa para sábado duelo com o Tondela na Taça

O jogo do Feirense com o Tondela para a terceira eliminatória da Taça de Portugal foi antecipado para o próximo sábado, dia 19, com início pelas 17h00, no Estádio Marcolino Castro. O último duelo entre Feirense e Tondela foi a 17 de Janeiro para a 26ª jornada a I Liga. Agora, o jogo tem outro cariz e o Feirense apresenta os últimos resultados como fonte de inspiração para este embate com os beirões. O Feirense passa por uma série de cinco jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota e o ataque inspirado ajuda a explicar os bons resultados da equipa orientada por Filipe Martins. Após o nulo caseiro com o Académico de Viseu, durante o qual os ‘fogaceiros’ até fizeram 12 remates, sete deles perigosos e viram duas bolas serem travadas pelos ferros da baliza viseense, seguiram-se quatro jogos sempre a marcar golos: Leixões, Chaves, Académica de Coimbra e Berço SC (este para a segunda ronda da Taça de Portugal).