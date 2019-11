Feirense conquista 35 medalhas e 11 títulos distritais em Viseu

Exibição de bom nível das equipas de seniores, juniores e de juvenis do Feirense no campeonato regional que decorreu em Viseu. O Feirense esteve representado por 34 nadadores, acompanhados do técnico Antero Almeida, tendo conquistado 35 medalhas.

O grande destaque desta prova vai para a estafeta masculina de seniores, que se sagrou campeã regional em todas as cinco provas de estafetas, nomeadamente, 4x50m livres, 4x200m livres, 4×50 estilos e 4×100 estilos, compostas por Rodrigo Coelho, João Vítor Ferreira, André Correia e Manuel Pinho, e 4x100m livres, composta por André Correia, Ruben Almeida, Rodrigo Coelho e Manuel Pinho.

Sagraram-se, também, campeões regionais Manuel Pinho (sénior) nas provas de 100 e 200m livres, com 2º lugar nas provas de 50m costas e 100m mariposa; Ana Beatriz Soares (júnior) na prova de 100m livres, com 2º lugar aos 50m livres; Rodrigo Coelho (sénior) na prova de 200m mariposa, com 3º lugar aos 200m costas; Diogo Vieira (juvenil B) na prova de 100m costas; e Maria João Paiva (juvenil B) na prova de 100m estilos.