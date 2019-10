Feirense conquista três pódios em S. João da Madeira

O Feirense marcou presença esteve presente no 24º Grande Prémio Internacional de Atletismo Alberto Batista, em São João da Madeira, com 18 atletas dos vários escalões. Para alguns dos jovens atletas este foi o seu primeiro desafio competitivo, sendo o primeiro da época para quase a totalidade da equipa, sendo os resultados muito satisfatórios. Foram conquistados três pódios: Simão Silva – Benjamin B / 1ºlugar; Jenifer Jesus – Juvenil / 3º lugar; Nuno Alves – Juvenil / 3º lugar. Destaca-se o resultado de Simão Silva, que por engano da organização realizou, com os restantes atletas, o percurso destinado aos Infantis (1500 m). No meio de desorientação dos juízes da prova, o atleta ainda perdeu tempo a dar uma volta a mais, o que não aconteceu com grande parte dos restantes atletas. Simão Silva realizou um tempo que o colocaria no pódio dos Infantis se nessa prova participasse.