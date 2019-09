Feirense e CDC Oleiros entram a vencer na II Divisão Nacional

Feirense derrota Xico Andebol por 21-18 e a formação oleirense ganha ao FC Porto/B por 21-20.

Arrancou a nova temporada para o Clube Desportivo Feirense e CDC de S. Paio de Oleiros no campeonato nacional da II Divisão de seniores masculinos. E os dois clubes do concelho de Santa Maria da Feira entraram da melhor forma em 2019/2020 com triunfos, respectivamente, sobre Xico Andebol e FC Porto/B. Os ‘azuis’ venceram por 21-18 e os oleirenses por 21-20.

No que ao Feirense diz respeito, para já entraram em competição as equipas masculinas de seniores, juniores e de juvenis. A equipa sénior tinha pela frente a muito experiente equipa do Xico Andebol, fortemente reforçada e com renovadas ambições para esta nova época. O Feirense entrou muito forte a defender, criando inúmeras dificuldades aos forasteiros para chegarem ao golo. Todavia os ‘azuis’ mostravam ineficácia na finalização, somando também alguns erros técnicos que permitiam à equipa do Xico Andebol sair para as cabines ao intervalo a vencer por 7-10.

O Feirense entrou determinado para a segunda metade e surgiu com a firme intenção de virar o resultado e aos poucos recuperou a vantagem, permitindo o empate à entrada dos últimos 10 minutos, que se revelaram de grande entrega dos ‘azuis’, que cerraram fileiras, para garantir vitória saborosa por 21-18. No próximo sábado, o Feirense desloca-se ao terreno do Póvoa, com jogo pelas 21h00.