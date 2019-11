Feirense e CDC Oleiros falham em nova jornada do Nacional

Feirense e CDC Oleiros perderam os jogos deste fim-de-semana para a 2ª Divisão Nacional de andebol. Os ‘azuis’ – que tinham ganho a semana passada ao CDC – perderma em casa com o FC Porto B e o CDC Oleiros foi derrotado em Fafe.

No jogo com os portistas, o Feirense/Ferpainel entrou melhor mas o FC Porto B aproveitou os 10 minutos finais da primeira parte para sair a vencer por 12-15. Na segunda metade, voltou melhor o Feirense/Ferpainel, que sempre que se aproximava no marcador era criteriosamente penalizado disciplinarmente. Foi uma segunda parte com critérios díspares que penalizaram de forma severa o Feirense/Ferpainel.