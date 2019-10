Feirense e CDC Oleiros perdem jogos da quarta jornada da II Divisão

Feirense e CDC de S. Paio de Oleiros perderam ambos os jogos realizados este fim-de-semana para o campeonato nacional da II Divisão de andebol. Os ‘azuis’ perderam no reduto do Módicus em Sandim enquanto que os oleirenses perderam diante do Póvoa.

A equipa do Feirense/Ferpainel tinha curta deslocação a Sandim para defrontar o Modicus, equipa que embora tendo descido no final da época passada à III Divisão, acabou repescada para a II Divisão Nacional. O Feirense/Ferpainel não entrou bem na partida, mas a partir do momento em que começou a acertar agulhas e a tentar recuperar no marcador foi sendo sucessivamente castigada com critério disciplinar rígido e contemplativo para os homens da casa. Se juntarmos a isto uma eficácia de 33% nos remates, percebe-se porque motivo ao intervalo o Feirense/Ferpainel perdia por 14-8. Na segunda metade, o Feirense/Ferpainel apareceu bem mais produtivo, mas a coerência disciplinar inclinou ainda mais o campo, permitindo que de uma saudável agressividade se passasse à violência gratuita com livre passe. Ainda assim e nestas condições os feirenses encurtaram diferenças no marcador, não impedindo ainda assim uma derrota por 26-22