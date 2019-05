Feirense encerra Liga Revelação com empate frente ao Guimarães

O Feirense empatou a um golo na última jornada Liga Revelação/ Sub 23 diante do Vitória de Guimarães. Os ‘azuis’ adiantaram-se no marcador logo aos 26 minutos, por intermédio de Anthony Obonugwu, mas Marco Costa alcançaria a igualdade aos 90 minutos.

Outros resultados da 14º jornada- Cova da Piedade-Belenenses SAD, 1-3; Maritimo-Guimarãe, 1-1 e Académica-Portimonense, 1-1.

O Feirense alcança um total de Cinco Vitórias, quatro empates e 5 derrotas nos jogos que realizou para a Liga Revelação/Sub-23 com 16-17 em golos .