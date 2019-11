Feirense ganha o debi ao CDC Oleiros do Nacional da II Divisão

Derbi à moda da Feira em São Paio de Oleiros com as duas equipas a tentar o regresso às vitórias no campeonato nacional da II Divisão. Começou melhor o CDC de S. Paio de Oleiros em face de algumas falhas técnicas do Feirense/Ferpainel e de algumas bolas ao poste, saindo para o intervalo a vencer por 12-9.

O Feirense/Ferpainel aumentou ligeiramente a eficácia ofensiva na segunda metade, mas o que melhorou claramente foi o desempenho defensivo dos azuis, conseguindo recuperar no marcador, para nos 10 minutos finais assumir a liderança no marcador, não mais a perdendo. Vitória do Feirense/Ferpainel em S. Paio de Oleiros por 20-22. O Feirense soma, assim, a terceira vitória no campeonato e a primeira fora de portas.