Feirense joga sábado em Viseu para a Taça de Portugal

O Feirense joga no próximo sábado com o Académico de Viseu, pelas 15h00, no Estádio do Fontelo, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

No campeonato da II Liga, o Feirense empatou (0-0) com a formação viseense. O jogo disputou-se a 24 de Agosto.

Nas duas rondas anteriores, o Feirense ganhou em Guimarães ao Berço SC por 3-1 [segunda eliminatória) e derrotou em ‘casa’ o Tondela por 3-0 em jogo da terceira eliminatória.

Outros jogos da quarta eliminatória – Rio Ave-Alverca, Espinho-Arouca, Moreirense-Mafra, Varzim-Loures, Pedras Salgadas-Canelas, Anadia-Beira Mar, Paços Ferreira-Sanjoanense, Sintra Football-Marinhense, Chaves-Belenenses SAD, FC Porto-Setúbal, Vizela-Benfica, Famalicão-Académica, Sertanense-Farense, Braga-Gil Vicente, e Leixões-Santa Clara.