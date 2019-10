Feirense permanece perto do topo de juniores após triunfo sobre o Fiães

Campeão de juniores em título, o Feirense garante a sua quarta vitória no campeonato, enquanto que o Fiães perde pela primeira vez. No jogo União de Lamas-Arrifanense houve empate a um golo.

O Feirense ganhou ao Fiães o jogo da quinta jornada do distrital de juniores, I Divisão. Os ‘azuis’ continuam perto do primeiro lugar após esta ronda e o Fiães perdeu pela primeira vez. No outro embate da jornada entre clubes do Concelho, União de Lamas e Arrifanense dividiram pontos graças ao empate a um golo que fechou o jogo. No distrital de iniciados, vitória expressiva do Lourosa em Arrifana.

O Feirense volta a garantir os três pontos no despique com um clube do Concelho. O Fiães, que vinha de três vitórias consecutivas, perde pela primeira vez neste distrital de juniores. O Feirense marcou à passagem da meia hora e obrigou o Fiães a ir à procura do prejuízo. Às mexidas feitas pelo Fiães no seu ‘xadrez’, respondeu o Feirense com o 2-0.