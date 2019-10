Feirense regressa aos triunfos com golos saídos do ‘banco’

Rafael Costa e Diogo Silva, que estavam no ‘banco técnico’, entraram em jogo no segundo tempo e com os seus golos conseguiram derrubar o Moreirense, ajudando o Feirense a regressar aos triunfos.

‘A solução estava no banco’ – esta frase soa a um determinado anúncio de publicidade, mas aplica-se da melhor forma aos acontecimentos do jogo de ontem dos iniciados do Feirense para o campeonato nacional. Rafael Costa e Diogo Silva entraram na segunda parte, respectivamente aos 55 e aos 50 minutos, e ajudaram a quebrar o empate que vinha do intervalo. Boa actuação do Feirense neste despique com o Moreirense. Vitória sem contestação.