Feirense segue em frente na Taça de Portugal

O Feirense inicia a época de 2019/20 com triunfo expressivo (1-8) em Cortegaça na primeira eliminatória da Taça de Portugal de futebol feminino (seniores). No jogo disputado ontem, o Feirense vencia ao intervalo por 0-3. Marcaram Rafaela (2 golos), Antónia, Sofia, Ana Manuel, Eliana, Juliana e Edna. O Fiães fi cou isento desta primeira ronda.

Resolvida esta eliminatória, o Feirense prepara, agora, a sua estreia no Campeonato. As ‘azuis’ recebem o Cucujães no domingo. Por sua vez, o Fiães joga em ‘casa’ com o Lusitano de Vildemoinhos. Ainda na categoria nacional, o Feirense perdeu no passado sábado em ‘casa’ com o Boavista por 0-1 na abertura do novo campeonato nacional de sub-19 ( juniores). No próximo dia 2 de Novembro, realiza-se a segunda jornada – o Feirense jogará no reduto do Benfica de Matosinhos.

Ainda no sector feminino, arrancou este fim-de-semana o campeonato distrital de Sub-19 ( juniores). O Feirnese ganhou 2-0 ao Eixense e o Argoncilhe perdeu (1-7) com o Murtoense. Foram adiados os jogos Fiães-Loureiro (17 dez.) e Juveforce-Geração RD (21 Dez.).