Feirense surpreendido pelo Tondela e Lourosa perde diante do Boavista

O Tondela faz mossa pela segunda vez no concelho de Santa Maria da Feira já tinha ganho em Lourosa, que ontem perdeu diante do Boavista, e agora venceu os beirões ganham ao Feirense.

Sortes iguais para o Feirense e para o Lourosa no Nacional de Juvenis – o Feirense foi surpreendido no seu reduto pelo Tondela e o Lourosa perdeu em Ramalde (Porto) diante do Boavista.

Os ‘azuis’ perderam em casa por 0-2, sendo que este é o segundo triunfo dos beirões no concelho, depois de já terem ganho em Lourosa. Os lusitanistas perderam por 3-1 com o Boavista.

O Feirense foi surpreendido pelo Tondela neste jogo com o Tondela. Bruno Santos marcou logo aos 12 minutos e obrigou o Feirense a ir em busca do prejuízo. A equipa às ordens de Samuel Nunes tudo fez para inverter o rumo dos acontecimentos, mas o segundo golo dos beirões deitou por terra o esforço.