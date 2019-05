Feirense x Chaves

Jogo de muitas emoções e com resultado incerto até ao último minuto. A equipa do Chaves ainda na luta pela permanência, fez-se acompanhar por muitos adeptos e simpatizantes, e assim coloriu o Estádio Marcolino de Castro. O equilibrio foi desta que nos primeiros minutos, mas o golo inaugural de William fez com que ambas as equipas “acordassem” para os golos. Os fogaceiros responderam de pronto com o golo do empate numa infelicidade de Djavan, volvidos apeas três minutos. Neste período, os fogaceiros estavam ligeiramente por cima na partida e no segundo golo nasceu de um canto directo, convertido por Vítor Bruno.

Na etapa complementar os forasteiros empataram a partida num lance de bola parada. Depois do empate a duas bolas, o jogo passou por uma fase de parada e resposta, onde as oportunidades de golo iam surgindo em ambas as balizas. Num jogo “partido” , com muitas transições rápidas para o ataque permitiu uma sequência intermitente de golo, onde quase todas as flagrantes ocasiões de golo foram concretizada. Resultado inglório para os fogaceiros.