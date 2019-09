Fiães e Feirense encontram-se à sexta jornada no nacional de futebol feminino

As duas equipas do Concelho estão colocadas na série D, a qual integra mais quatro equipas do distrito de Aveiro.

O Fiães, que repete a presença no Campeonato Nacional de futebol feminino da II Divisão, e o Feirense, que faz a sua estreia, integram a série D desta competição. A prova está dividida por oito séries e há mais quatro clubes do distrito na série de Fiães e Feirense, cujo encontro ocorre à sexta jornada a 1 de Dezembro em Fiães.

A série D é composta pelos seguintes clubes – Fiães, Feirense, Cucujães, Cortegaça, Eirolense e Murtoense, todos do distrito de Aveiro, e ainda os clubes Fundação D. Laura Santos (Gouveia), e Lusitano de Vildemoinhos (Viseu). O campeonato nacional da II Divisão de futebol feminino tem início a 20 de Outubro. A última jornada está marcada para 22 de Fevereiro.