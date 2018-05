10 Anos depois: Séniores do Argoncilhe sobem à primeira

Têm um plantel constituído por apenas 22 jogadores porque estão a apostar na formação e porque, segundo o actual treinador, “é importante manter o núcleo duro”.

Mickael Amaral, actual treinador dos seniores do Argoncilhe, passou pela liderança dos escalões de formação e treina a equipa à apenas uma época, tempo suficiente para conseguir um feito que já não se repetia acerca de dez anos.

O colectivo preto e branco subiu, agora, à primeira divisão distrital, depois do último jogo em casa contra o rival União de Lamas e é por lá que se tencionam manter na próxima época.

Já esta foi, segundo o capitão da equipa, resultado do “sentido de responsabilidade” dos atletas. “O que mudou principalmente desta época para a outra foi a mudança de discípulo [Mickael Amaral ], porque a maior parte dos jogadores ficou e sentimos a responsabilidade da época anterior, e então acho que tivemos mais compromisso este ano, o que fez com que ficássemos mais fortes”, afirma Pedro Oliveira, 31 anos, capitão da equipa.

