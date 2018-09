Iniciados CD Feirense: nova vitória

Os Iniciados A do Feirense somam a quarta vitória consecutiva, no Nacional de Iniciados, continuando imparáveis na liderança do Campeonato.

Boa entrada no jogo, por parte da equipa de Iniciados do Feirense, que rapidamente conseguiu marcar dois golos por intermédio de Guga, após boa desmarcação e por Gabi num bom remate cruzado já no interior da área. Na primeira parte, o Feirense poderia ter marcado o terceiro golo, perto do Intervalo, através de um remate à trave, por parte de Gustavo Clemente e na recarga, Tomás também desperdiçou.

