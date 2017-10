António Caetano já não é treinador do Lourosa

O Lusitânia de Lourosa FC e o treinador António Caetano chegaram hoje a acordo para a rescisão amigável do vínculo contratual que vigorava entre as partes. Em comunicado, o clube não apresenta as razões para a saída do técnico, realçando, no entanto, “o profissionalismo do treinador, a quem agradece, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais” – lê-se.

O clube revelou ainda que nas próximas horas será anunciada a futura equipa técnica.

Recorde-se que, na última jornada do Campeonato Safina, o Lourosa venceu na recepção ao Famalicão por 2-0.

António Caetano deixado o Lourosa no 3º lugar do Campeonato Safina, com 13 pontos, menos 3 do que o 1º classificado, o União de Lamas. Os lourosenses registam quatro vitórias, um empate e uma derrota na prova.