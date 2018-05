Argoncilhe vence e confirma subida à I Divisão Distrital

Foi sob o lema “Rumo à 1ª” que o Argoncilhe entrou no jogo com o União de Lamas B. E foi também num dérbi que o Argoncilhe confirmou a subida à I Divisão Distrital ao triunfar perante os lamacences por 4-1. Tratou-se de um jogo intenso, mas com maior ascendente do Argoncilhe, que com o domínio de jogo soube tirar partido de algumas desatenções do União de Lamas B.

No final, os adeptos do Argoncilhe juntaram-se à equipa para festejar a subida de divisão. Agora, vai disputar o título de campeão com os vencedores das séries C e D.

