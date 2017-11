Arrifanense chega a acordo com a Safina e impede penhora do relvado sintético

O Arrifanense chegou a acordo com a Safina, empresa fornecedora do relvado sintético no campo de treinos do clube, para o pagamento da dívida relativa à colocação do piso.

Na última quinta-feira, Lino Rocha, advogado do clube, confirmou que as máquinas da empresa estiveram junto ao portão do campo com o propósito de retirar o relvado, mas as partes chegaram a acordo para o pagamento de cerca de 80 mil euros, que dizem respeito a uma dívida contraída pela anterior direcção.

Apesar de a Safina ter accionado judicialmente o clube, Lino Rocha garante que há acordo. “Após várias horas de negociação, a empresa e o clube chegaram a acordo para um plano de pagamento da dívida” – confirma o advogado.