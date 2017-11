Arrifanense vence Fiães e Argoncilhe continua líder

O Arrifanense venceu no último sábado o Fiães B por 2-1, averbando assim a segunda vitória consecutiva na série A da II Divisão Distrital, num jogo que marcou o regresso de Berna à competição, também ele contribuindo para o triunfo dos arrifanenses, com um golo. No outro dérbi da 5ª jornada, o Sanguedo venceu na recepção ao Lobão, com golos de Mico (45′) e André (75′).

O Argoncilhe mantém-se na liderança da Série A, depois da vitória sobre o Sabariz por 3-1. De realçar ainda a vitória do Nogueira da Regedoura diante do Vila Viçosa por 4-0, depois de na última jornada ter sido derrotado no dérbi com o Fiães B (1-2).

