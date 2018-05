O Arrifanense venceu no domingo o Lobão por 3-2 num jogo equilibrado e com muita emoção.

Já com tudo decidido na série A da II Divisão Distrital, o Argoncilhe venceu no terreno do S. Martinho por 2-0.

Destaque ainda para a vitória do Fiães B em casa diante do Sabariz, por 4-2.

Quanto ao Sanguedo, foi derrotado pelo Real Nogueirense por 2-1.

O União de Lamas B foi derrotado em casa pelo Furadouro por 1-0.