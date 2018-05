Um bom jogo de futebol, com ambas as equipas a jogarem ao ataque. Na etapa inicial, o São João de Ver esteve em plano de destaque e dispôs das melhores ocasiões de golo, em frente ao Pampilhosa. O marcador seria inaugurado com um remate forte e colocado de Ruben Gomes, naquele que seria o único golo da partida e acabaria por carimbar a vitória dos sanjoanenses.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.