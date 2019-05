Entrada de rompante por parte do Caldas S. Jorge, dominou e cedo inaugurou o marcador por intermédio de Christian . Na segunda parte, assistiu-se a uma entrada feliz dos nogueirenses com o golo do empate no primeiro minuto de jogo. De seguida enviaram uma bola ao poste e outra à trave. Num jogo de muita luta, intenso mas com poucas flagrantes ocasiões de golo.