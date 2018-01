Campeonato Safina: entraram todos em 2018 a ganhar

Não valeu para o susto. O Lourosa esteve a perder no dérbi com o Canedo mas consumou a reviravolta no resultado (2-1) na segunda parte e mantém assim a liderança no Campeonato Safina na jornada que marcou a entrada em 2018.

Boa prestação teve também o S. João de Ver, que derrotou o Vista Alegre em casa por 4-2. Melhor ainda foi o resultado do União de Lamas, que goleou o Famalicão fora de portas por 4-0, com um bis de Joca. Quanto ao Fiães, bateu o Carregosense em casa pela margem mínima (2-1).